В Запорожской области утонули две 11-летние девочки, которые без разрешения родителей поехали на велосипедах к сельскому ставку. Трагедия произошла сегодня в селе Первомайском Розовского района. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Сообщение о гибели детей поступило в Службу спасения "101" 25 июня в 13:07. Как выяснилось в процессе предварительного расследования, что в четверг две 11-летние подруги поехали на велосипедах к сельскому водоему без разрешения родителей.

Позже местный житель обнаружил вещи детей на берегу. Он достал из воды тело одной девочки. А через некоторое время спасатели и местные жители разыскали и вытащили из водоема тело второго ребенка. Обстоятельства трагедии устанавливаются следствием.

Напомним, на днях на базе отдыха в Кирилловке в бассейне утонул шестилетний мальчик из Днепра.

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