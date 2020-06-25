Незадолго до изнасилования Нели Погребицкой в отделении полиции в Кагарлыке те же полицейские, которых подозревают по этому делу, проводили незаконные следственные действия с ее малолетней сестрой.

Об этом на пресс-конференции 25 июня сообщила адвокат потерпевшей Елена Сотник.

"У нас есть еще один фигурант в этом деле, мы заявление уже подали. О совершении преступления в отношении малолетней сестры Нели, которую зовут Алла. В отношении нее также эти самые подозреваемые, за несколько часов до того, как начались события с Нелей, совершали незаконные действия", - сказала Сотник.

По ее словам, фактически произошло похищение несовершеннолетней, а следственные действия в отношении нее совершались без оснований. Адвокат добавила, что сама пострадавшая теперь опасается за свою жизнь.

"Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами. Но... когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал: "Я скоро вернусь - и вы поймете, вы тогда получите". Угрозы эти звучали: и сама Неля, и ее семья боятся", - сообщила Елена Сотник.

Пострадавшей также, предлагали подставного адвоката, у которого есть конфликт интересов, заявила нардеп Александра Устинова. В частности, по ее словам, сразу Погребицкой был назначен адвокат по рекомендации замминистра Антона Геращенко, который в течение трех недель не совершал никаких действий по защите потерпевшей: не подавал ходатайств, не присутствовал на допросах потерпевшей и даже не ознакомился с материалами следствия.

Другая адвокат Татьяна Козаченко сообщила, что защите не предоставили результаты всех экспертиз. Адвокаты намерены требовать предоставить охрану потерпевшей.

Напомним, "Страна" подробно описывала все подробности инцидента, который случился в конце мая в отделении полиции Кагарлыка, где двое правоохранителей пытали и насиловали 26-летнюю девушку.

Также мы писали о том, что адвокаты не дали сказать даже слова жертве изнасилований в Кагарлыке, которая впервые вышла к журналистам.