Грузия, планировавшая с 1 июля открыться для иностранных туристов, продлила ограничение на международные регулярные воздушные перевозки до 31 июля.

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации страны, которое уже проинформировало авиакомпании о таком решении грузинских властей.

Как отметили в агентстве, решение о возобновлении регулярного воздушного движения будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в Грузии. Также в ведомстве призвали пассажиров воздерживаться от покупки билетов в любом направлении до тех пор, пока не будет подтверждена дата возобновления регулярного воздушного сообщения.

В агентстве добавили, что некоторые чартерные рейсы будут летать в нескольких направлениях.

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