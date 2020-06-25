Полиция открыла уголовное дело по факту жестокого избиения координатора партии Шария Никиты Роженко, который сейчас находится в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в четверг, 25 июня.

Как отмечается, информация о преступлении поступила в Киевский отдела полиции 25 июня около 1:53 от оператора спецлинии полиции 102. По предварительным данным, двое неизвестных на улице Веснина напали на 28-летнего координатора члена партии Шария в Харькове Никиту Роженко и избили его.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 4 лет. Все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц устанавливают следователи Киевского отдела полиции Харькова.

Никита Роженко после избиения

Накануне нападения Никита Роженко написал заявление об угрозе жизни со стороны начштаба Нацкорпуса Жорина и главы Нацкорпуса Харькова Немичева. В свою очередь представители Национального корпуса заявили, что прокомментируют обвинения их причастности к данному происшествию дадут на анонсированной акции протеста под офисом "Оппоплатформы" в 17-00.

Как писала "Страна", сегодня Анатолий Шарий сообщил, что в Харькове произошло очередное избиение координатора его партии. В этот раз жертвой нападения стал Никита Роженко.

Напомним, 17 июня после акции в киевском метро произошли драки между сторонниками партии Шария и националистами. Тогда Шарий выложил видео избитых националистов, которые, по его словам, нападали на сторонников его партии.

После этого националисты заявили о начале акций против партии Шария. Так, на днях, был избит руководитель винницкого отделения партии. Происходят нападения и в других регионах.