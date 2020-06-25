49% украинцев планируют провести свой летний отдых дома, а до карантина такое намерение высказывали лишь 29%. Такие данные опроса опубликовала компания Research & Branding Group.

"По нашим данным, эпидемия коронавируса и длительный карантин внесли некоторые изменения в планы украинцев на летние отпуска. Наибольшие изменения претерпели планы на отдых дома - теперь его планируют 49% (на 20% больше, чем до карантина)", - говорится в сообщении.

10% украинцев планируют провести отпуск на море в Украине (на 9% меньше, чем до карантина), 2% - на море за рубежом (на 6% меньше, чем до карантина).

Провести свой отпуск на даче или садовом участке собираются 13% украинцев, что на 3% больше, чем до карантина и столько же, как провели в прошлом году.

По данным опроса, 17% украинцев вообще не планируют летнего отпуска, что на 3% меньше, чем до карантина и столько же, сколько в прошлом году.

Уточняется, что всеукраинский роллинговый CATI-опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 года, было опрошено 1009 респондентов.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным опроса, пловина украинцев не хочет вакцинироваться от коронавируса.

Также мы сообщали, что согласно опросу, более 80% украинцев считают, что власть провалила мир на Донбассе и посадки коррупционеров.