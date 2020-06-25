В пятницу, 26 июня, антициклон Utz обусловит сухую и солнечную погоду в большинстве областей Украины. Правда, на Прикарпатье, которое страдает от наводнения, снова пройдут грозовые дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра антициклон по имени Utz развеет по сторонам дожди, как искусный боец сумо противника, и в большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода", - написала Диденко.

По данным синоптика, локальные осадки вероятны на северо-востоке, а также дожди с грозами вновь пройдут на Прикарпатье.

Температура воздуха 26 июня поднимется до +26...+32 градусов, в западных областях будет свежее, +24...+28 градусов. В Киеве завтра без осадков, +28...+30 градусов. Ближайший дождь ожидается на День Конституции (28 июня - Ред.).

"Полного прекращения осадков, устойчивого сухого периода на западе Украины пока не видно", - написала Диденко.

Напомним, потоп на Западной Украине пришел почти в 300 населенных пунктов, большинство - в Ивано-Франковской области.

Также мы писали, что масштаб потопа на Западе Украины хуже, чем в 2008 году.