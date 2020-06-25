Киев, а также 12 областей Украины не соответствуют критериям Министерства здравоохранения, в соответствии с которыми можно ослаблять карантинные меры.

Об этом шла речь на внеочередном заседании Кабинета министров, которое прошло сегодня.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. Эти критерии отражают контроль передачи вируса и уровень способности лечебной сети противодействовать распространению COVID-19.

По данным правительства, упомянутым критериям не соответствуют Киев и Киевская область, а также Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. При этом Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев.

В семи областях превышен показатель динамики заболеваемости:

в Киеве он составляет 34,37%;

в Киевской области - 42,05%;

в Одесской области - 73,97%;

в Ивано-Франковской области - 12,97%;

в Закарпатской области - 10,61%;

в Тернопольской области - 11,37%;

в Ровенской области - 75,64%.

В пяти областях превышен показатель выявления коронавируса:

в Волынской области он составляет 19,36%;

во Львовской области - 19,24%;

в Закарпатской области - 14,58%;

в Черновицкой области - 11,72%;

в Ровенской области - 23,41%.

В четырех областях проведено недостаточное количество тестов на коронавирус:

в Луганской области - 18,96 на 100 тысяч населения;

в Донецкой области - 23,48;

в Николаевской области - 19,19;

в Одесской области - 23,06.

На Закарпатье также превышена загруженность больничных коек: она должна быть меньше 50%, но в регионе составляет 61,75%.

Сводные данные по областям приведены в таблице Минздрава.

Ранее "Страна" приводила последние данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине.

Мы также писали, что несмотря на вал заражений и неготовность половины областей к ослаблению карантина, Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих в Украину иностранцев и прибывающих из Крыма и Донбасса.