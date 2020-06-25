В министерстве образования - точнее, в опутавших его грантовых организациях - переполох: МОН возглавил выходец из другой среды, черниговский ректор Сергей Шкарлет.

Его кандидатуру не стали проводить через парламент - не хватило бы голосов - и назначили временно исполняющим обязанности простым решением Кабмина. Как в свое время Ульяну Супрун.

Он сменил на своем посту бывшую и.о. Любомиру Мандзий.

Кандидата пролоббировал лично президент Владимир Зеленский. А оппонировала этому назначению многочисленная когорта "соросят" и националистов. Формальная причина - Шкарлет с 2004 года поддерживал Януковича. Также его начали сразу обвинять в плагиате и коррупции.

А после назначения "соросята" уже готовят против Шкарлета свой мини-майдан.

Как реагируют на нового министра и сможет ли грантовая общественность его сместить - разбиралась "Страна".

Кто такой Сергей Шкарлет

47-летний ректор Черниговского технологического университета по образованию математик-инженер и даже некоторое время проектировал ракеты в одном из военных НПО. Оттуда ушел в сферу образования и в 2010 году возглавил вуз, которым управлял до министерского поста.

В 2004 году Шкарлет поддержал Виктора Януковича на выборах президента. Баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов" и получал награды от министра образования Дмитрия Табачника, которого критикуют националисты. Табачник даже ставил Шкарлета в пример другим ректорам и брал его с собой на зарубежные образовательные форумы.

Правда, в 2015 году он снова баллотировался - но уже от "Блока Петра Порошенко". То есть Шкарлет не какой-то убежденный регионал, а в целом поддерживает любые власти - как теперь Зеленского.

Аполитичность черниговского ректора очевидна - в 2016 году министр от "Народного фронта" Лилия Гриневич назначила его главой Экспертного совета по по диссертациям, где он трудился в том числе при министре Анне Новосад, у которой не было к нему претензий (зато они появились после информации о назначении Шкарлета министром).

Шкарлета выбрал лично Зе, который ездил к ректору в гости и осматривал его вуз. Однако назначить человека, который пришелся к президентскому двору, оказалось не так-то просто. Его кандидатуру не согласовал комитет по образованию (который возглавляет "слуга народа" Бабак). Да и фракция "Слуги народа" на своем заседании дала понять, что голосов за кандидатуру ректора не будет.

В итоге ректора сделали и.о., что не требовало одобрения парламента. И может продолжаться фактически бессрочно. Ульяна Супрун три года возглавляла МОЗ и даже будучи исполняющей обязанности проводила достаточно скандальные реформы.

Но вопрос остается - почему президент монобольшинства должен был таким непростым образом назначать своего министра?

"Нет ценностей Майдана". Сопротивление "соросят"

Как уже рассказывала "Страна", пришествию Сергея Шкарлета воспротивилась грантоедская тусовка, которая системно влияет на украинское образование через многочисленные неправительственные организации. Они финансируются западными правительствами и курируют ряд проектов - например "Новая украинская школа".

Также при поддержке грантоедов работала "Всеукраинская онлайн-школа", которая попала в ряд громких скандалов, связанных с ошибками учителей и тенденциозным изложением истории Украины.

Одним из хедлайнеров критики Шкарлета стала экс-министр образования Анна Новосад, связанная с грантовыми структурами. Она заявила, что кандидат в министры не подходит, поскольку не разделяет "ценностей Майдана".

"Можно долго спорить, сколько у министра должно быть опыта, сколько он или она должны проработать в школе / университете / колледже / училище перед тем, как стать министром. Но нельзя спорить вокруг главного - у члена правительства должны быть ценности. С 2014 мы привыкли это называть обобщенно - ценностями Майдана", - написала она еще 3 июня.

Также она со ссылкой на свои источники заявила, что во время второго майдана заставлял студентов снять с общежития украинские флаги.

Еще одна претензия Новосад - это якобы желание Шкарлета отменить ВНО. Хотя сам он об этом за последние годы не говорил, заявляя, что тестирование нужно только "переосмыслить". Экс-министерша заявила, что такое желание возникло у будущего министра с подачи ректоров украинских вузов, "желающих вернуть коррупцию".

Отметим, что в 2012 году Сергей Шкарлет призывал дать большую автономию вузов - в том числе в деле отбора более талантливых студентов через экзамен. Видимо, это и расценили как намерение отменить ВНО. Хотя это вообще нет в полномочиях министра - тестирование регулируется законами, которые принимает Рада, а не МОН. Поэтому вряд ли стоит опасаться отмены тестирования в любом случае.

Уже ближе к назначению - 17 июня - бывшая министерша обвинила Шкарлета в покупке себе автомобиля за полтора миллиона гривен, которые получил его университет из госбюджета.

Речь о пикапе VW Amaroc Volcano, который Шкарлет купил официально на нужды университета. В декларации у него этого автомобиля нет. Однако Новосад утверждает, что машину ректор купил для личного пользования.

Она опубликовала копию договора, где видно, что машина покупается официально на баланс вуза. При этом, каких-либо данных о том, что на нем в частных целях катается сам Шкарлет, нету.

Интересно, что лишние деньги попали в университет, возглавляемый Шкарлетом, как результат успешной деятельности вуза, как признала сама Новосад.

"С 1 января 2020 наша команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам их деятельности. Кто лучше работает на основе прозрачных критериев получает больше денег... Ряд университетов получили гораздо больше, чем получили бы по старой ручной системе", - написала экс-министр.

Из ее слов следует, что вуз Шкарлета "лучше работает", раз попал в список тех, кто получил больше других.

Причем опять же - договор на покупку авто был подписан 11 февраля 2020 года - когда Сергей Шкарлет был одним из ведущих экспертов МОН. Но тогда Анну Новосад это не смущало.

Помимо Новосад, возмущение фигурой Шкарлета высказывала "фракция соросят" в Раде - "Голос", а также ряд депутатов от "Слуги народа". Гео Лерос назвал его "хорошо замаскированным коррупционером", да и позиция возглавляемого "слугами" комитета по образованию, который не утвердил его кандидатуру, была достаточно красноречива.

Бунт против Шкарлета

Сегодня, после назначения черниговского ректора и.о. министра, заявления "партии войны" против него активизировались.

"Табачникизация образования начинается. Не получилось через парламент, суют через правительство", - пишет в Facebook нардеп от партии Порошенко Владимир Вятрович.

Параллельно грантовые организации уже начали собирать митинг против нового министра, который запланирован на вторник у Кабмина. Акция называется "СтопШкарлет: регионал, коррупционер, плагиатор".

В описании к мероприятию приводятся все те же аргументы, которые выше приводила Анна Новосад. Организатором митинга названа НПО "Українські Студенти за Свободу".

Она финансируется американскими неправительственными фондами - в частности, Atlas Network.

"С помощью Atlas Network и всех других щедрых спонсоров и партнеров нашей организации мы смогли создать студенческую сеть, охватывающую 15 регионов Украины, что делает нас самой большой студенческой организацией, которая защищает и продвигает идеи свободы в Украине", - заявлял в 2018 году руководитель "украинских студентов" Михаил Лавровский.

На сайте этой организации прямо говорится, что она получает гранты из США.

Не исключено, что к "соросятам" присоединятся и парламентские силы - например, "Голос", который сегодня снова выступил против назначения и.о. министра.

А также не исключено появление на митинге людей из "Евросолидарности", которые, судя по Вятровичу, тоже начали критиковать Банковую и Шмыгаля на тему нового главы МОН.

Удастся ли "грантоедам" снять Шкарлета?

Конечно, вряд ли Зе сразу пойдет на поводу и санкционирует снятие Сергея Шкарлета. Однако можно предположить, что бесконечные протесты и возмущения структур, связанных с грантовой общественностью, серьезно свяжут руки новому министру.

Поэтому пока нет никакой уверенности в том, что Шкарлет будет вести какую-то существенно отличную от предыдущей политику на новой должности. В том числе на ниве украинизации и насаждения националистических парадигм в образовании.

Другой вопрос - это будет впервые за каденцию Зеленского человек, которого поставили на эту должность не грантовые реформаторы, а лично президент. А значит, многочисленные НПО, которые кормятся вокруг министерства годами, могут потерять влияние и ресурсы. Из-за чего, видимо, и стоит такой шум.

Второе немаловажное отличие - Шкарлет имеет существенный управленческий опыт "на земле", в отличие от предыдущего руководства МОН, которое привыкло работать по методичкам западных фондов, внедряя их почти без изменения в нашей стране.

"Шкарлет человек достаточно конъюнктурный. И не делать резких движений - это часть его райдера при назначении на эту должность. Скорее всего, он попытается мягко войти в министерство, и, учитывая все сопротивления его назначению, мягко договариваться со всеми.

Что касается политики министерства, думаю, что не стоит ожидать какого-то отката в болезненных вопросах, как-то язык обучения или переписывание истории. Хотя она может стать более уравновешенной и еще более зависимой от Банковой. Какую линию будут гнуть в Офисе президента, такую стратегию будет реализовывать новый исполняющий обязанности министра", - говорит политолог Руслан Бортник.