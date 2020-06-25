В Кировоградской области легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, в результате чего находящиеся в легковушке четыре человека погибли.

Об этом в четверг, 25 июня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

"Происшествие произошло около 21:00. Легковушка столкнулась с автоцистерной DAF. В легковом авто находились четверо пассажиров. Все погибли", - сказано в публикации.

Как сообщается, инцидент случился на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки. Согласно предварительной информации, погибли трое мужчин и одна женщина. Тела погибших были деблокированы из авто спасателями. Легковой автомобиль, в котором находились пассажиры - Honda.

На месте ДТП работают следователи.

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