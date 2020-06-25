Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений. Но у ряда государств, которые готовы в ближайшее время открыть свои границы для украинцев, есть определенные требования для въезда в страну.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.

Агентсвто опубликовало условия для въезда туристов в некоторые страны:

Великобритания - после 14-дневного карантина;

- после 14-дневного карантина; Беларусь - после 14-дневного карантина;

- после 14-дневного карантина; Черногория - при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов;

- при наличии отрицательного результата ПЦР теста COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов; Тунис - с 27 июня и после тестирования в самой стране;

- с 27 июня и после тестирования в самой стране; Турция - с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

"Мининфраструктуры информирует, что после улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией", - говорится в сообщении.

В сообщении также рекомендуют воспользоваться интерактивной картой мира, в которой отражены актуальные данные по коронавирусу, и напоминают, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украине должны проходить двухнедельную обсервацию и установить приложение "Дій вдома". Если гость из "зеленых стран", то въезд свободен при наличии страхового полиса.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Шмыгаля, карантин в Украине продлится до появления вакцины от коронавируса.

Также мы сообщали, что по данным опроса, половина украинцев не хочет вакцинироваться от коронавируса.