В Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, 27 пассажиров пострадали.

Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает РИА "Новости", в четверг, 25 июня.

"На Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого произошло очень серьезное происшествие. С виадука упал городской автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время известно о двух погибших и 27 раненых. "Констатирована смерть двух человек, 27 ранены, состояние шести из них оценивается как тяжелое", - заявили в комендатуре Государственной пожарной службы



На месте работает 21 расчет спасателей, прибыл вертолет медицинской службы. О причинах аварии пока не сообщается.

Фото: Wyborcza.pl.

Ранее мы сообщали, что в Чехии поезд столкнулся на переезде с автобусом. В результате происшествия пострадали 10 человек.

Также "Страна" писала, что в Забайкалье автобус упал в реку Куэнга из-за того, что разорвало переднее колесо и водитель не справился с управлением. В результате трагедии погибло 20 человек.