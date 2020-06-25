В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли, около 30 - пострадали. Фото
В Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, 27 пассажиров пострадали.
Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает РИА "Новости", в четверг, 25 июня.
"На Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого произошло очень серьезное происшествие. С виадука упал городской автобус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время известно о двух погибших и 27 раненых. "Констатирована смерть двух человек, 27 ранены, состояние шести из них оценивается как тяжелое", - заявили в комендатуре Государственной пожарной службы
На месте работает 21 расчет спасателей, прибыл вертолет медицинской службы. О причинах аварии пока не сообщается.
Фото: Wyborcza.pl.
Ранее мы сообщали, что в Чехии поезд столкнулся на переезде с автобусом. В результате происшествия пострадали 10 человек.
Также "Страна" писала, что в Забайкалье автобус упал в реку Куэнга из-за того, что разорвало переднее колесо и водитель не справился с управлением. В результате трагедии погибло 20 человек.