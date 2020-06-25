Следственный комитет (СК) России объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, который заочно обвиняется в призывах к терроризму.

Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ заочно предъявлено обвинение российскому гражданину Айдеру Муждабаеву. Ему инкриминируется совершение с использованием интернета публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), - сообщили в СК. - В настоящее время Муждабаев объявлен в международный розыск, следствием подготовлены материалы для его заочного ареста".

По информации ведомства, журналист разместил на своей странице в Facebook два материала с призывами к насилию и захвату россиян на территории Украины, чтобы потом обменять их на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.

Как известно, Муждабаев начинал карьеру журналиста в печатных изданиях Тамбова. С 1998 года он работал в газете "Московский комсомолец", с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора. В 2015 году переехал на постоянное место жительства в Украину, заняв должность заместителя генерального директора украинского телеканала ATR.

Напомним, в апреле прошлого года Муждабаев, который был активным сторонником экс-президента Петра Порошенко, заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей, что приведет к новой революции. При этом он призывал стрелять в тех, кто голосовал не за Порошенко. После его слов СБУ открыла уголовное дело.