Стало известно,что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Об этом написали американские СМИ.

Сергей Хрущев умер 18 июня в возрасте 84 лет в своем доме в американском Крэнстоне. Причина смерти ранее не сообщалась.

Сыновей у советского генсека было два - старший Леонид пропал без вести на войне, младший Сергей, остальные - девочки. При этом Сергей оставался последним ныне живущим ребенком Хрущева.

"Страна" разбиралась, что известно о нем и почему он, судя по всему, пустил себе пулю в лоб.

Причина смерти сын Хрущева

Подробности обнародовали в The New York Times. По данным издания, тело было найдено с огнестрельным ранением головы. В полиции сообщили, что очевидных признаков следов насилия не обнаружено. То есть, скорее всего, речь идет о самоубийстве.

Как уточняет Associated Press, причина смерти была установлена в ходе патологоанатомической экспертизы. И что в полицию о происшествии сообщила его жена.

При этом ранее его вдова Валентина Голенко заявляла журналистам, что он умер от старости. Об этом писала "Комсомольская правда".

Комментируя вопрос журналистов, не стал ли причиной смерти коронавирус, она сказала: "Нет, он умер не от короны. От старости. У него ушла сила... Раз - и все".

Об этом же она говорила и РИА-Новости. "Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал" - рассказала она.

Похоронят Сергея Хрущева в Москве на Новодевичьем кладбище. Там похоронены его мать, отец, сестры, старший сын.

Похороны запланированы на октябрь этого года. Об этом рассказала Валентина Голенко.

"Обычно я езжу в Москву 6 октября", - сообщила она ТАСС, при этом отметив, что сроки могут сместиться из-за пандемии коронавируса.

Что известно о сыне генсека

В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

В прошлом году Сергей Хрущев заявил, что советская "Царь-бомба" была бесполезной в условиях реальной войны из-за ее масштабов. Она была способны выжечь все в центре падения, на далее ее мощность быстро падала.

В 1959-году Хрущев-младший сопровождал своего отца в поездке по США. Ему тогда было 24 года. Тогда The New York Times написала о Сергее Хрущеве следующее: "Наблюдавшие за ним и беседовавшие с ним американцы считают, что он вряд ли пойдет по стопам своего отца".

Помогал отцу писать четырехтомные мемуары на русском языке, затем перевел их на английский. В 1963 году получил звание Героя Социалистического Труда, был лауреатом Ленинской премии.

Семейный снимок. Никита и Сергей Хрущев стоят рядом. Фото: РИА Новости

Как Сергей Хрущев оказался в США

Сергей Хрущев переехал в США в 1991 году, вскоре после распада Советского Союза.Он получил предложения читать лекции по истории холодной войны, на которой специализировался. Брауновский университет в Провиденсе предложил ему выгодные условия. Позже Хрущев-младший получил гражданство США и жил в штатах до самой смерти, хотя у него оставался и российский паспорт. Часто выступал с лекциями в разных городах США, рассказывая о холодной войне с советской точки зрения.

Трижды был женат. Старший сын Никита умер в 2007 году в Москве. Младшие сыновья Сергей и Илья живут в Москве.

В одном из интервью Сергей Хрущев говорил, что думает, что его американское гражданство не вызвало бы недовольство у отца, который во время холодной войны заявил западным лидерам "Мы вас похороним!", ведь он переехал, когда между странами были хорошие отношения.

"Я не изменник, никакого предательства не совершал, я здесь работаю и люблю эту страну" говорил сын Хрущева. Также он говорил, что американское гражданство открыло второе дыхание и у него началась новая жизнь.

Часто рассказывал об отце. В интервью "Голосу Америки" он говорил,что не является идеологическим защитником отца, но нельзя говорить, что он был во всем неправ. "Лучше, чем при Хрущеве, Россия никогда не жила. Продолжительность жизни в СССР была дольше, чем в США. По совокупности я оцениваю хрущевский период со знаком плюс" - заявлял Сергей Хрущев.

Когда же его спросили, считает ли он себя американцем или русским, он уклончиво ответил, что считает себя гражданин маленького городка Крэнстон, где у него находится дом с лужайкой и небольшим прудиком и куда его приходят навестить многочисленные друзья.