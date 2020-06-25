Новым руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств и международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество стал Евгений Примаков.

Указ о назначении подписал 25 июня президент РФ Владимир Путин. Документ обнародован на российском портале правовой информации.

Евгений Примаков приходится внуком известному российскому политику, бывшему председателю правительства РФ Евгению Примакову. При жизни деда для работы в СМИ он взял себе псевдоним в честь отца Евгений Сандро. Примаков-младший был депутатом Государственной думы VII созыва. Также он известный тележурналист.

О его возможном назначении разговоры ходили еще с конца мая. Кандидатуру Примакова на пост главы Россотрудничества предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На своем новом посту Примаков сменил Элеонору Митрофанову, которая руководила ведомством с декабря 2017 года. В июне она перешла на работу в МИД в качестве посла по особым поручениям.

Россотрудничество работает в Украине. Два года назад на его сотрудников было совершено нападение в Киеве. После этого глава организации заявила, что в Россотрудничестве пересмотрят формат работы в Украине, потому что "не нужно идти на какие-то героические жертвы".