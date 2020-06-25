В Киеве в первый день открытия ресторанных залов для посетителей после карантина карманные воры решили наверстать упущенную выгоду за время вынужденного простоя. Так, 24 июня в помещении грузинского ресторана на улице Московской обокрали бизнесмена.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вчера вечером в ресторане известной сети "Хачапури и вино". Там обокрали посетителя-бизнесмена, владеющего фирмой по продаже электроники.

Пока коммерсант ужинал, к нему за соседний столик "по классике" подсели несколько человек кавказской наружности. Они улучили момент, когда их жертва потеряет бдительность, и вытащили из его саквояжа около 100 тысяч гривен.

Воры успели скрыться до того, как потерпевший заметил кражу и вызвал полицию. По факту похищения денег завели уголовное производство по ст.185 УК Украины - "Кража". Однако злоумышленников пока не поймали.

Напомним, "Страна" публиковала репортаж, как рестораны в Киеве выходят из карантина.

Также мы писали, что в карантинном Киеве карманники переквалифицировались в уличных воров и потрошителей авто.