Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Его подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 миллионов гривен. Это произошло после того, как Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов на 20%.

Спустя 4 часа рассмотрения дела ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о личном обязательстве Омеляна. Теперь он должен сдать свои заграничные паспорта на два месяца.

Собрали подробности по делу Омеляна.

В чем подозревают Омеляна

В отношении экс-министра Омеляна с ноября 2019 года расследуется криминальное производство детективами НАБУ по факту нарушений ч.2. ст.211 УК Украины (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступление бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону).

Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Сторона обвинения выдвинула подозрения по факту нарушения бюджетного законодательства - за незаконное издание приказа, который уменьшает поступление в бюджет средств в крупных размерах.

Указом Омеляна принимался уменьшенный коэффициент в 0,8% по отношению к ставкам всех портовых сборов (кроме маякового).

В морских портах Украины взимаются такие портовые сборы: корабельный, причальный, якорный, канальный, маяковый, административный и санитарный. И только один из них - административный - принадлежит к доходам общего фонда госбюджета. И только этот конкретный сбор необходимо было уменьшать на законодательном уровне, а не указом министра инфраструктуры.

Таким образом, считает обвинение, Омелян нарушил ст. 116 Бюджетного кодекса Украины.

Досудебное расследование установило, что 21 августа 2017 года специалисты Мининфраструктуры предложили уменьшить все ставки портовых сборов на 20%. Минфин был против, но уже 11 января 2018 года решение утвердили на уровне Кабмина. В итоге поступления в госбюджет от портового административного сбора по факту снизились на 30,4 млн.грн.

Сторона обвинения просила меру пресечения в виде личного обязательства. Она предусматривает, что подследственный не должен отлучаться из населенного пункта, в котором он живет без разрешения следователя, прокурора или суда. Должен уведомлять о смене места жительства и работы. Сдать на хранение паспорт для выезда за границу (по данным обвинения у Омеляна 4 паспорта).

В суде прокуроры заявили, что у экс-министра инфраструктуры есть возможность скрыться за границей и оказываться влияние на свидетелей.

Позиция защиты

По словам защиты Омеляна, Кабмин изначально поручил разработать проект, который бы улучшил презентабельность морпортов не только Мининфраструктуры, но и Минюсту и Министерству финансов, поскольку решение касалось бюджетных трат и поступлений. И эти структуры не внесли существенных замечаний.

Также адвокат Тарас Пошиванюк настаивал на том, что непоступление в бюджет 30 миллионов от админсборов морпортов не может свидетельствовать об отсутствии прибыли в других сферах бюджета (таких, как поступление инвестиций, рост экономики и рабочих мест, снижение стоимости товаров и пр.).

Для подтверждения своих слов он привел некоторые данные Администрации портов Украины, свидетельствующие об увеличении товарооборота в Украине с января по декабрь 2017 года на 160 тонн груза.

Также адвокат заявил, что информация о наличии 4 паспортов для выезда за границу Омеляна не соответствует действительности. По его словам, у одного закончился срок действия, а другой уже сдан в орган, который выдает паспорта. Что касается того, что состояние Омеляна позволяет ему выехать и долгое время жить за границей, то защита заявила, что в его декларации нет баснословных сумм.

При этом общеизвестно, что дети министра - граждане США.

Что с делом о незаконном обогащении

Это не первое расследование в отношении Владимира Омеляна. Ранее НАБУ расследовало дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы, законность получения которых не была подтверждена и стоимость которых значительно превышала его законные доходы. Речь шла о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличных в сумме $90 тыс. и 25 тыс. евро.

Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения недостоверных сведений в декларации, Так, в электронных декларациях за 2015 и 2016 год не было информации о внедорожнике. Кроме того, по сведениям детективов, не были отражены расходы на аренду дома, в котором он жил с семьей. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Омеляну инкриминировали незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УгК Украины) (до 10 лет тюрьмы). Сам он обвинения отрицал и назвал дело политическим.

Дело дошло до суда, но в 2019 году статья за незаконное обогащение была признана неконституционной и декриминализирована. В результате суд закрыл дело.