По данным опроса компании Research & Branding Group только четверть граждан Украины готовы вакцинироваться бесплатным препаратом от коронавирусной инфекции, в случае, если его изобретут. Кроме того, число украинцев, которые очень боятся заболеть Covid-19, по сравнению с началом апреля, сократилась вдвое - до 21% с 40%.

Соответствующие данные опубликованы на сайте компании, в четверг, 25 июня.

Как отмечается, 25% респондентов точно готовы воспользоваться вакциной, еще 16% - скорее всего готовы. Однако не делали бы вакцинации 49% респондентов (из которых 37% - точно и 12% - скорее всего).

По данным опроса, наибольший процент согласных на вакцинацию среди тех, кто очень боится заразиться коронавирусом.

В то же время количество украинцев, которые очень боятся заболевания Covid-19, по сравнению с началом апреля, сократилась вдвое - до 21% с 40%. Число тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%.

По данным опроса, остается стабильным и процент тех, кто скорее не боится заболеть Covid-19 (15%). Кроме того, с начала июня отмечается существенное увеличение числа тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).

Отмечается, что опрос проводился с 10 по 16 июня 2020 год среди 1 009 респондентов по всей Украине за исключением временно неподконтрольных территорий. Метод опроса - CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

Как сообщала "Страна", до конца 2020 года в США будет разработана вакцина от коронавируса. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Также мы писали, что президент Украины приказал предзаказать вакцину от коронавируса Covid-19.