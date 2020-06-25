Один из избирательных участков в России. Фото движения
Один из избирательных участков в России. Фото движения "Голос"

В России сегодня стартовало голосование по поправкам к Конституции. Оно будет продолжаться неделю, до 1 июля включительно. Подробно об изменениях главного закона РФ и их значении для Украины мы рассказываем в отдельном материале

Из-за угрозы распространения коронавируса российский ЦИК разрешил разворачивать мобильные избирательные участки (УИК). В регионах каждый понял это по-своему и вот что получилось. 

В Искитимском районе Новосибирской области участок разместился на скамейках на улице. Все избиратели пришли без масок, зато соблюдают социальную дистанцию: 

голосование за поправки в Конституцию 

В городе Пушкино Московской области тоже можно проголосовать на свежем воздухе, на раскладных столиках. Автор фото указывает, что людей зазывают голосовать с помощью мегафона:

мобильные УИК фото

В Твери мобильный избирательный участок появился в автобусе. Он не едет, все двери открыты. Можно заходить и ставить галочку:

УИК в автобусе

Один из самых оригинальных участков - во Владивостоке. Там проголосовать можно прямо в багажнике легкого автомобиля:

В Брянске вот такие меры безопасности: 

голосование за поправки на улице

Еще в Брянске принять участие в плебисците можно на пне у колодца. В данном случае это, похоже, выездное голосование на дому. 

голосование на пне у колодца

А вот там же избирательный участок на камне. 

голосование за поправки

Где-то принять участие в голосовании по поправкам к Конституции можно фактически в поле:

 УИК в поле

Голосование будет продолжаться семь дней, итоги будут подведены в будущую среду, 1 июля. Если граждане их одобрят, Владимир Путин получит право баллотироваться еще дважды и в теории сможет быть президентом до 2036 года. 

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