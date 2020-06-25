Этой осенью Россия, под прикрытием масштабных военных учений Кавказ-2020, может предпринять попытку захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра на территорию Крыма. Новое вторжение Кремль может оправдать гуманитарной катастрофой на полуострове.

Об этом в эфире канала "Дом" (это русскоязычный украинский государственный канал, который вещает на Донбасс и Крым) заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

По его словам "все больше разговоров о нехватке воды в Крыму": там серьезная засуха из-за погоды и того, что Украина "правильно заблокировала воду" на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Также Ходжес, который неоднократно посещал Украину по линии НАТО отметил, что рядом с Черным морем и Украиной в Южном военном округе ВС РФ "будет большое количество войск".

"Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, сценарий, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора. Они должны захватить дамбу в Херсоне на севере, чтобы позволить воде вернуться в Крым", – сказал отставной генерал-лейтенант армии США.

Отметим, что стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 станут самым масштабным мероприятием боевой подготовки армии России в этом году.

Напомним, ранее в этом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал понять, что Украина пока не планирует поставлять воду в Крым.

Тем временем, по данным "регионального" Гидрометцентра, водохранилища в аннексированном Крыму обмелели, и запасы воды сократились в 2,3 раза.