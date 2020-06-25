Правительство на внеочередном заседании, которое началось сегодня в 13:00, назначило Александра Ярему государственным секретарем Кабинета министров. С марта Ярема занимал должность первого заместителя государственного секретаря Кабмина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Правительство вывело в резерв действующего госсекретаря Владимира Бондаренко, назначив на его место Ярему.

С 1997 года последний занимался вопросами молодежной политики в Украинском национальном комитете молодежных организаций. В 2000 году перешел на государственную службу: сначала в Государственный комитет молодежной политики, спорта и туризма, а затем в Государственный комитет по земельным ресурсам, где возглавлял отдел земельного кадастра. С марта 2016 года Ярема занимал должность заместителя министра молодежи и спорта Украины.

Как сообщала "Страна", сегодня Кабмин освободил Любомиру Мандзий от исполнения обязанности министра образования и назначил и.о. главы МОН ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета.

Также мы писали, что правительство ввело суровые наказания за отсутствие масок в здании Кабмина.