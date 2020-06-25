В Украине карантинные ограничения будут продлевать до тех пор, пока не будет найден протокол лечения или вакцина от Covid-19. В этом случае правительство надеется на то, что можно будет управлять летальностью заболевания.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщает "Новое время".

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам (помочь) управлять летальностью", - сказал Шмыгаль.

По его данным, летальность коронавируса в Украине на сегодня составляет 2,5-2,9%. А в случае классического гриппа это до 1%, около 0,8%. Так, показатель в случае Covid-19 почти втрое больше.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас задача власти - довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства. Только тогда, по его мнению, можно полностью снять карантин.

"До этого времени мы будем жить в режиме сохранения каждой человеческой жизни. И здесь уже начинаются морально-этические проблемы, которые сопоставляются с проблемами экономическими, и необходимо постоянно искать некий баланс, чтобы не угробить экономику. И одновременно - спасти как можно больше человеческих жизней, независимо от возраста, пола, в каком состоянии находится человек. Но это высшая ценность, безусловно", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль пригрозил украинцам ужесточением карантина после нового рекорда по выявленным за сутки случаям коронавируса.

Также мы писали, что по состоянию на 25 июня число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 40 008 человек, прирост за сутки - 994.