В американском штате Орегон карантинное ограничение в виде ношения защитной маски сделали необязательным для чернокожего населения в округе Линкольн. Решение об этом приняли после жалоб активистов и правозащитников на то, что чернокожих в масках воспринимают как преступников и это связано с расистскими предубеждениями, поскольку население округа на 90% состоит из белых людей. Поэтому власти разрешили чернокожим не носить защитные маски, если они испытывают дискомфорт. Об этом сообщает CNN.

Между тем в округе Линкольн из-за пандемии COVID-19 ношение масок в общественных местах, в помещении и на улице остается требованием властей для остального населения. К слову, по решению властей, игнорировать это требование могут не только чернокожие, но латиноамериканцы, инвалиды, люди с затрудненным дыханием и дети до 12 лет.

По данным телеканала, смертность от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, в 2,3 раза выше среди чернокожего населения.

Напомним, в США продолжаются расовые беспорядки с погромами, грабежами, пожарами и вандализмом. Мирный протест, вызванный убийством темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским, перерос в жесткий "черный майдан". В десятках городов введен комендантский час, но многие его попросту игнорируют, полиция вместе с военными не могут усмирить озверевшие толпы бунтовщиков.

Также мы публиковали карту протестов в США, где "Черный майдан" охватил уже 35 городов.