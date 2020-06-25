Министерство внутренних дел Украины готовит законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских и применение газовых баллончиков. Документ поручено разработать Антону Геращенко после беспорядков во время суда над радикалом и убийцей Сергеем Стерненко.

Об этом заместитель Арсена Авакова рассказал в интервью "РБК-Украина".

По словам Геращенко, в законопроекте будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые они слышат постоянно.

"Далее, по использованию газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средство самозащиты. Но когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста", - сказал Геращенко.

По его словам, применение газа будет расцениваться как дополнительный квалифицирующий признак.

"В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и так далее. Мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", - пояснил представитель МВД.

Как писала "Страна", Геращенко в упомянутом интервью анонсировал и повышение штрафов за превышение скорости.

Также мы приводили объяснение чиновника о том, почему плохо продвигается дело Шеремета.