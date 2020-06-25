Конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, о смерти которого стало известно 18 июня, покончил с собой.

Об этом сообщает Assosiated Press.

Отмечается, что его тело 84-летнего Хрущева было найдено с огнестрельным ранением в голову. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

Ранее "Страна" писала, что в январе в Москве была найдена мертвой Галина Шумова, которая была женой сына генсека СССР Никиты Хрущева Сергея. 85-летнюю женщины обнаружил ее внук в квартире на Ломоносовском проспекте, 18.

Также мы рассказывали, что водитель фургона, в который вечером 8 июня лоб в лоб на огромной скорости влетел на внедорожнике пьяный актер Михаил Ефремов, умер в московской больнице.