Кабинет Министров Украины освободил Любомиру Мандзий от исполнения обязанности министра образования и назначил и.о. главы ведомства ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета.

Данное решение принято во время внеочередного заседания правительства в четверг, 25 июня.

Напомним, в начале месяца стало известно, что на должность министра образования и науки Украины предложат кандидатуру ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль инициировал проект постановления о назначение Шкарлета министром образования. Однако уже на следующий день Комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на этот пост.

Ранее "Страна" подробно писла, что известно о Сергее Шкарлете, которого прочат в министры образования.