Кабмин определил даты окончания учебного года-2020 для школьников и студентов техникумов
Правительство на внеочередном заседании 25 июля определило даты окончания 2019/2020 учебного года для учреждений среднего и профессионального (профессионально-технического) образования.
Даты указаны в распоряжении Кабмина.
Согласно документу, для некоторых учебный год может затянуться до конца августа:
- не позднее 1 июля 2020 года - для учеников учреждений общего среднего образования, которые продолжают получать полное среднее образование в 2020/2021 г.;
- в течение десяти рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии ВНО, но не позднее 31 августа 2020 - для учеников учреждений общего среднего образования, завершающиех получение полного общего среднего образования;
- не позднее 31 июля 2020 - для студентов учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.
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