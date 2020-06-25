Правительство определилось со сроками окончания учебы. Фото: mk.ru

Правительство на внеочередном заседании 25 июля определило даты окончания 2019/2020 учебного года для учреждений среднего и профессионального (профессионально-технического) образования.

Даты указаны в распоряжении Кабмина. 

Согласно документу, для некоторых учебный год может затянуться до конца августа:

  • не позднее 1 июля 2020 года - для учеников учреждений общего среднего образования, которые продолжают получать полное среднее образование в 2020/2021 г.;
  • в течение десяти рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии ВНО, но не позднее 31 августа 2020 - для учеников учреждений общего среднего образования, завершающиех получение полного общего среднего образования;
  • не позднее 31 июля 2020 - для студентов учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

Распоряжение Кабмина о датах окончания учебного года

Напомним, сегодня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года.

Как писала "Страна", в четырех областях на Западной Украине отменили ВНО из-за наводнений.

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