672 миллиона гривен правительство выделит на ликвидацию последствий потопа в пяти областях Украины. Эти деньги возьмут из фонда государственного резерва. Такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании в четверг, 25 июня.

Уточняется, что выделенные средства направят на помощь местному населению и на проведение аварийных работ.

Напомним, по данным на утро 25 июня, число населенных пунктов, пострадавших в результате наводнения на Западной Украине, увеличилось до 285. Среди них больше всего - в Ивано-Франковской области.

Ранее "Страна" разбиралась, почему запад Украины ушел под воду и при чем тут дожди, вырубка лесов и кража песка.

Также мы писали, что масштаб нынешнего потопа на Западе Украины хуже, чем в 2008 году.