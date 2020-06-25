Во время заседания Кабинета Министров, в четверг, 25 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство поможет купить квартиры пострадавшим в результате взрыва в многоэтажке на Позняках.

"Особенно я расчувствовался из-за истории девушки Анастасии, которая потеряла родителей", - сказал Шмыгаль. Также он попросил министра внутренних дел Арсена Авакова проконтролировать оказание помощи от государства и сказал, что есть и "небезразличные люди", которые уже помогают.

Как отмечалось, без жилья остались 125 человек. В результате инцидента повреждено 40 квартир.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Кроме того, в интернете опубликовали видео с моментом взрыва в жилой 10-этажке в Дарницком районе Киева. Уличная видеокамера, предположительно с парковки гипермаркета, зафиксировала момент взрыва утром 21 июня. Мощность взрыва понятна по тому, как тряхнуло камеру, находящуюся в нескольких кварталах от дома.

По данным ГСЧС, в результате взрыва погибли пять человек.