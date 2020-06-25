В Минздраве считают, что в случае соблюдения мер, разработанных украинским правительством для сдерживания распространения коронавируса, в стране не было бы такого значительного роста количества зараженных.

Об этом 25 июня в ходе совещания под председательством президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Степанова, в некоторых странах меры смягчают даже больше, чем в Украине. Поэтому, по мнению министра, ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

В то же время с начала недели в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Чаще всего правила нарушаются в общественном транспорте. По данным МВД, в общем уже наложено штрафов более чем 5 млн гривен.

Владимир Зеленский считает, что в сложившейся ситуации необходимо усилить работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболеваемости прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - заявил глава государства.

В Министерстве развития экономики сообщили, что количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий, уже увеличено с 700 до 2500 человек.

Напомним, по состоянию на 25 июня число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 40 008 человек, прирост за сутки - 994. Это новый антирекорд.

Также мы писали, что по состоянию на 24 июня Киев и 13 областей не соответствовали обновленным критериям для смягчения карантина.