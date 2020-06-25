Кабинет министров решил возобновить работу кинотеатров в Украине, которые закрылись еще в марте с началом карантина, с 2 июля.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании украинского правительства в четверг, 25 июня.

При этом заполняемость залов кинотеатров не должна превышать 50%.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что кинотеатры не откроют раньше 2 июля. По его словам, причиной этому стала не только пандемия коронавируса, но и отсутствие новинок кино, премьеры которых отложили из-за ситуации в мире.

Вчера мы писали, что киевские кинотеатры не могут разобраться, можно ли им выходить из карантина, так как их собственники получают противоречивую информацию от властей.