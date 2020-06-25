На внеочередном заседании правительства в четверг, 25 июня, рассмотрено предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границы Украины. Кабинет министров одобрил эту инициативу.

Также правительство позволило не соблюдать самоизоляцию и украинцам, которые прибывают через КПВВ из неподконтрольных Киеву территорий аннексированного Крыма и Донбасса. Но последнее касается тех граждан Украины, у которых ПЦР-тест на коронавирус показал негативный результат.

"Страна" следит за заседанием правительства. Оно началось в 13:00.

Между тем, как мы писали, ситуация с Covid-19 в стране в последнее время ухудшается. Сегодня число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 40 008 человек. Прирост за сутки составил 994 случая.