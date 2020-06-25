Во время заседания Кабмина в четверг, 25 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил снова ввести жесткий карантин в Украине, если будут игнорироваться меры безопасности по коронавирусу.

"Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных больных коронавирусом за последние сутки. Продолжается рост, мы получили волну коронавируса, загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, где загруженность больниц составляет более 50%, и это очень негативный сигнал. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

Он констатировал, что ситуация в стране сильно ухудшается, а местная власть, чтобы не потерять политические баллы, продолжает ослаблять ограничения

"Ситуация значительно ухудшается. Причина – люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели. Единственный путь – продолжать политику наказаний", - сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, "Страна" подробно анализировала, почему Украина бьет антирекорды по коронавирусу.

Также мы писали, что по состоянию на 25 июня число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 40 008 человек, прирост за сутки - 994.