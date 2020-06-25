Власти Венгрии готовы разблокировать проведение заседаний комиссии Украина-НАТО, когда будет решена проблема образования проживающего в Украине венгерского национального меньшинства.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге с главой украинского МИД.

Брифинг прошел в Киеве и был посвящен результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Заседание (комиссии - Ред.) НАТО-Украина мы сейчас блокируем. Но мы откровенно сказали, что как только будут решены вопросы, связанные с правами образования венгерского меньшинства, мы это вето снимем и обеспечим, чтобы заседания НАТО-Украина на уровне министров могли проходить. Я очень надеюсь, что так и будет", - отметил Сийярто .

Он добавил, что "дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и образования венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье, еще действительны".

"Но очень важно, чтобы мы цивилизованно обсуждали эти вопросы. И мы должны гарантировать, чтобы эти дискуссионные вопросы не делали невозможным сотрудничество и развитие этого сотрудничества в других областях", - сказал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Как писала "Страна", осенью аналогичное заявление делал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что декларация НАТО в отношении Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.

Между тем Киев постоянно призывает Венгрию разблокировать работу комиссии.