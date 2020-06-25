Кабмин решил строго следить за соблюдением масочного режима. Фото: Facebook

В Кабинете министров Украины решили строго следить за соблюдением масочного режима. 

Об этом в четверг, 25 июня, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телегам-канале.

"Если ловят кого-то без маски на коридоре:

  • Снимают ВСЮ премию человеку
  • Снимают ВСЮ премию ее/его начальника отдела
  • Снимают ВСЮ премию ее/его директора департамента", - написал он. 

Пост Федорова в Телеграме

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил,что планирует усилить наказание для украинцев за несоблюдение масочного режима.

Как сообщалось, в пяти городах Украины полиция уже проверяет у пассажиров защитные маски. Тем временем, за 10 дней количество активных больных коронавирусом в Украине увеличилось с 37 до 50 человек на 100 тысяч.

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