В Кабмине ввели драконовские наказания за отсутствие масок
В Кабинете министров Украины решили строго следить за соблюдением масочного режима.
Об этом в четверг, 25 июня, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телегам-канале.
"Если ловят кого-то без маски на коридоре:
- Снимают ВСЮ премию человеку
- Снимают ВСЮ премию ее/его начальника отдела
- Снимают ВСЮ премию ее/его директора департамента", - написал он.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил,что планирует усилить наказание для украинцев за несоблюдение масочного режима.
Как сообщалось, в пяти городах Украины полиция уже проверяет у пассажиров защитные маски. Тем временем, за 10 дней количество активных больных коронавирусом в Украине увеличилось с 37 до 50 человек на 100 тысяч.