Экс-и.о. главыт Минздрава Ульяна Супрун и девушка скандально известного радикала Сергей Стерненко Наталья Усатенко пришли поддержать бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которому Высший антикоррупционный суд сегодня избирает меру пресечения.

Экс- министр является подозреваемым по делу о совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Усатенко, Супрун и Омелян перед началом суда. Фото: "Страна"

Сам Владимир Омелян приехал под суд в 13:45. Судебное заседание проведут в закрытом режиме, об этом сообщила пресс-служба суда. Как объяснили в суде, ограничения связаны с увеличением числа заболеваний COVID-19.

Также в суд приехали экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп от "Евросолидарности" Чийгоз Ахтем. Он намерены взять Омеляна под поручительство.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ опубликовало документы по делу Омеляна о незаконном снижении портовых сборов.

Также мы сообщали, что Омелян сходил на допрос в НАБУ и объявил себя жертвой преследования Зеленского.