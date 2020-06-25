Владелицу кофейного киоска в Черновицкой области суд оштрафовали на 34 000 гривен за то, что ее предприятие продолжало работать во время карантина. Но апелляционный суд области решил отменить такое наказание.

Об этом сообщает пресс-служба сайта Судебная власть Украины, в четверг, 25 июня.

"Черновицкий апелляционный суд отменил постановление Кицманского районного суда Черновицкой области, которым женщину оштрафовали на сумму, равную 2 тысячам необлагаемых минимумов доходов граждан.

Признавая ее виноватой в совершении административного правонарушения, суд первой инстанции в своем решении отметил, что она нарушила условия карантина, поскольку не прекратила работу заведения и продолжала прием посетителей вопреки запрету осуществлять торговлю", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на это, как отмечается, женщина обжаловала постановление по основаниям недоказанности его вины.

"Отменяя решение районного суда, суд апелляционной инстанции сослался на то, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №255 от 11 марта 2020 с изменениями от 02 апреля 2020 года, торговля продуктами питания не подпадала под запрет в случае соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий", - добавили в сообщении.

Отмечается, что при таких обстоятельствах, постановление суда первой инстанции было отменено, а производство по делу закрыто из-за отсутствия в действиях женщины административного правонарушения.

Ранее мы сообщали, что президент Зеленский с членами своей команды в Хмельницком в ресторане выпил кофе, хотя заведения общественного питания на тот момент могли работать только на вынос или принимать клиентов на летних площадках.

После чего Хмельницкий горрайонный суд привлек к ответственности сотрудников Офиса Президента (ОП), Минздрава, главу Хмельницкой ОГА, мэра Хмельницкого и предпринимателя. Все, кроме самого главы государства, получили штраф в 17 тысяч гривен.

Но президент решил заплатить штраф за распитие кофе, независимо от решения суда.