Геращенко заявил, что дело Шеремета - одно из самых сложных в истории Украины. Фото: Facebook/ МВС України

В Министерстве внутренних дел подозревают, что убийство журналиста Павла Шеремета было устроено для того, чтобы в стране начались акции протеста, которые могли бы изменить ее геополитический вектор, как было в случае с делом Гонгадзе. 

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко. 

По данным Геращенко, известных подозреваемых сейчас считают лишь исполнителями, которых вдохновили их кураторы.

"Мое личное мнение – данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг", - сказал замминистра.

А вот единого представления о том, кто был этими кураторами, у следствия нет. Впрочем, по словам Геращенко, мотивом убийства мог быть тот, который упоминается в материалах дела: возбуждение социально-политической ситуации в стране.

"Те, кто это задумал, смотрели: было дело Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям "Украина без Кучмы" и к изменению геополитического вектора страны. То же самое и здесь: убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее", - рассказал Геращенко.

Замглавы МВД считает дело Шеремета одним из самых сложных в истории Украины и даже сравнивает его с убийством Кеннеди.

"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков. Можно ли всегда раскрыть все преступления? Нет, не все и не всегда. Убийцу Улофа Пальме вот на днях только установили. Убийство Кеннеди до сих пор вызывает вопросы и споры. Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно", - заявил Геращенко.

По словам Геращенко, во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, а когда в результате оперативных комбинаций вышли на группу людей, в которой был так называемый "Пистолет", которому прислали сообщение с призывом прийти и дать показания по делу Шеремета, эта группа распереживалась.

"Пистолет" застрелился, а группа запереживала. Мы подумали: зачем порядочным людям переживать, если они никак не причастны к этому делу?" – сказал замминистра.

Вместе с тем Геращенко подтвердил, что все собранные улики являются косвенными. Но все вместе они являются доказательной базой. 

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

В декабре прошлого года полиция провела обыски и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

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