Адвокаты и нотариусы теперь обязаны проверять деньги своих клиентов для их идентификации и верификации. Для этого используются данные, предоставленные клиентом или собранные из государственных реестров и других открытых источников. Такая норма содержится в Законе о финансовом мониторинге, который вступил в силу в конце апреля 2020 года. Также закон обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Об этом пишут "Украинские новости".

Согласно закону, адвокаты и нотариусы попали в список субъектов первичного финансового мониторинга. Стоит отметить, что перечень достаточно обширный - в нем также оказались банки, страховые компании, ломбарды, любые финансовые учреждения (в том числе представительства иностранных), участники рынка ценных бумаг, аудиторы, бухгалтеры, юристы и поставщики услуг по обороту виртуальных активов, организаторы азартных игр и лотерей.

Основная задача субъектов - идентификация и верификация своих клиентов (KYC - know your client). Все подозрительные сведения подлежат передаче в Госфинмониторинг для дальнейших разбирательств.

KYC обязательно проводится перед установлением отношений с клиентом, в частности открытия счета или проведения финансовой операции. Для идентификации клиента-резидента Украины субъект может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН, если клиент физическое лицо. Кроме того, могут потребовать регистрационный номер и реквизиты банковского счета, если клиент ФЛП.

Также требуют наименование, местонахождение, регистрационный номер, идентификационные данные лиц, которые имеют право распоряжаться активами компании и реквизиты банковского счета (если клиент является юридическим лицом).

Ранее "Страна" писала о том, что как в Украине будут усиливать финансовый мониторинг и кого это коснется.

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