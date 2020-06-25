Венгрия собирается открыть пункты пропуска на границе с Украиной в понедельник, 29 июня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге с главой МИД Украины по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной... И таким образом мы обеспечим передвижение через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут еще сохраняться", - сказал Сийярто.

По словам министра, правила въезда изменяться не будут: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут въехать в Венгрию транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.

При этом Сийярто заявил, что сейчас не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.

Как сообщалось, сегодня в Киеве началась встреча глав МИД Украины и Венгрии, во время которой Министры поздоровались локтями.

Напомним, 19 июня Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу. Ранее страна обещала открыть границу с Украиной еще 29 мая, однако это решение было пересмотрено.

Также мы писали, что в ЕС не смогли решить, для каких стран откроют границы с 1 июля. Но уже ясно, что Украины там не будет точно.