Во Львове 32 учителей не допустили к проведению ВНО из-за позитивных ИФА-тестов на коронавирус
В четверг, 25 июня, перед началом Внешнего независимого оценивания по математике во Львове учителя, задействованные в проведении тестирования, прошли ИФА-тесты на наличие антител к коронавирусу. Из 1 645 педагогов у 32 они показали положительный результат.
Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
По его словам, 32 учителей перед началом первой сессии ВНО по результатам ИФА-тестирования заменили.
"Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", - сообщил Садовой.
Напомним, сегодня в Украине началось ВНО-2020, первая - математика. "Страна" писала обо всем, что нужно знать будущим абитуриентам.
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