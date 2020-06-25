В четверг, 25 июня, перед началом Внешнего независимого оценивания по математике во Львове учителя, задействованные в проведении тестирования, прошли ИФА-тесты на наличие антител к коронавирусу. Из 1 645 педагогов у 32 они показали положительный результат.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, 32 учителей перед началом первой сессии ВНО по результатам ИФА-тестирования заменили.

"Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", - сообщил Садовой.

Напомним, сегодня в Украине началось ВНО-2020, первая - математика. "Страна" писала обо всем, что нужно знать будущим абитуриентам.

Также мы сообщали, что Зеленский решил отменить ВНО для выпускников с неподконтрольного Донбасса.