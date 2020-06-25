Вышедшая сегодня впервые к журналистам жертва изнасилования в отделе полиции Кагарлыка 26-летняя Неля Погребицкая ни слова не произнесла в течение получасовой пресс-конференции. Вместо нее говорили ее новые адвокаты, которые пресекали все попытки журналистов задать вопрос самой пострадавшей.

В частности, журналисты пытались спросить у Погребицкой, есть ли у нее обращение к тем полицейским, которые над ней жестоко надругались, или же к министру МВД Украины. Адвокаты не дали ответить своей подзащитной.

"Давайте не давить на нее и не раскручивать на политические заявления", - заявили защитники.

Ранее "Страна" подробно описывала все подробности инцидента, который случился в конце мая в отделении полиции Кагарлыка, где двое правоохранителей пытали и насиловали 26-летнюю девушку.

Также мы сообщали, что насилие в полиции Кагарлыка было системным, против подозреваемых в изнасиловании открыты новые уголовные дела.