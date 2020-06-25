Сегодня, 25 июня, в киберполиции Украины рассказали об итогах масштабной спецоперации по поиску организаторов и исполнителей масштабной утечки персональных данных (в том числе через Телеграм-бот Ua Baza BOT) в мае этого года.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Гончарова, по результатам спецоперации были изъяты из незаконного оборота копии 30 баз данных. Об этом передает "Интерфакс - Украина".

В свою очередь первый заместитель начальника Департамента киберполиции ГУНП Украины Сергей Кропива уточнил, что спецоперация проходила в 10 регионах Украины.

"Департамент Киберполиции провел спецоперацию под названием "Дата". Подготовка к ней осуществлялась на протяжение полутора месяцев, а реализация заняла 10 дней. К участию в операции были привлечены около 400 сотрудников киберполиции, также были привлечены сотрудники Национальной полиции и СБУ. Реализация операции проходила в 10 регионах.

Мы открыли уголовные производства по фактам мошенничества, распространения информации с ограниченным доступом, а также в связи с фактами несанкционированного вмешательства в работу электронных операционных систем. Всего открыто 34 уголовных производства. По результатам обысков подтверждена преступная деятельность 25 человек, 8 человек были уведомлены о подозрении, один уже задержан", - рассказал он.

Сергей Кропива так же назвал и расценки дельцов.

"Сумма (которую аферисты требовали за информацию - Ред.) составляла от одной тысячи гривен за отдельную часть информации до $10 000 за получение полной базы данных", - уточнил Сергей Кропива.

Говоря о личности задержанного, Кропива уточнил, что этот человек работал в частной компании, получил доступ к базе предприятия и надеясь ее реализовать, запросил у клиента сумму в $10 000, но был задержан во время попытки реализации.

"В ближайшее время сотрудники Департамента киберполиции уведомят о подозрении 29 человек, у которые ранее проводились санкционированные обыски. На протяжении еще двух недель планируем провести еще каскад спецопераций, будет проведена работа по блокированию 9 Телеграм-каналов, через которые осуществляются мошеннические действия по завладению денежными средствами граждан под видом реализации баз данных", - подытожил Кропива.

"Учитывая то, что сейчас осуществляется досудебное расследование, мы не можем обнародовать данные у каких конкретно компаний были украдены базы данных. Но хотелось бы отметить, что к ним относятся компании работающие в сфере страхования, частные и государственные банки, компании, занимающиеся логистическими услугами, лица, у которых был доступ к госреестрам, базы данных госорганов, базы данных водителей служб перевозок", - уточнил начальник Департамента киберполиции.

По его словам, помимо вышеперечисленных, большую часть данных баз составлял частный сектор и информация о владельцах почтовых адресов.

"Мы уже установили ряд частных компаний, допустивших утечку информации. Есть статьи уголовного кодекса, говорящие о том, что к руководству, не обеспечившему соответствующим образом защиту персональных данных и информации, могут и будут приняты соответствующие меры", - добавил Сергей Кропива.

Ранее "Страна" сообщала, что с Единого портала вакансий произошла утечка личных данных участников конкурсов на госслужбу.