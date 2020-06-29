В период с 29 июня по 5 июля завершается так называемый коридор затмений, начавшийся в июне. С одной стороны это прекратит полосу неприятностей, с другой - могут наблюдаться проблемы продуктивностью и концентрацией внимания, вдохновением и мотивацией.

Предлагаем гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Эта неделя пройдет результативно, если Овны в первой половине недели решат вопросы материального плана, а к концу недели займутся вопросами трудоустройства. Период прекрасно подходит для реализации цели о покупке недвижимости и дальнейшего воплощения плана о стабильном заработке.

Телец (21.04 - 20.05)

В целом неделя будет успешной, если вы подумаете над завершением старых дел, которые могут быть вам уже неинтересны. Чтобы окончательно не заскучать, вам предстоит продемонстрировать свою дипломатичность и хитрость. Главной мотивацией недели станут дети и любимые люди.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Ближайшая неделя будет спокойной. Все изменения будут касаться материальной сферы. Возможно, появятся новые источники дохода либо разрешатся вопросы с домом (покупка, продажа, аренда, раздел жилплощади, переезд). За спиной останутся все волнения, вы сможете планировать поездки за границу.

Рак (22.06 - 22.07)

Неделя будет трудоемкой. Но вы сможете справиться с задачами, если избавитесь от "синдрома отличника". Вполне возможно, что вы можете преждевременно устать от стремления к идеалу. Поэтому важно понимать целесообразность вложения таких ресурсов, как здоровье и время.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов на неделе ожидают перемены в лучшую сторону. Несмотря на трудность вашей ситуации, вы сможете воспрять духом и даже повести за собой людей. В целом злопыхатели не смогут втянуть вас в авантюры, а дружба с единомышленниками станет еще крепче.

Дева (24.08 - 23.09)

В жизни Дев произойдут глобальные перемены, связанные с возрождением силы и возможностей. Высшие силы будут помогать вам сделать вашу жизнь стабильной и упрочить положение на работе. Вы сможете создать или укрепить отношения в семье, есть вероятность получить приглашение о трудоустройстве за рубежом.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе Весы могут приблизиться к осуществлению своей мечты, если проявят активность. Звезды советуют находиться в команде, окружать себя единомышленниками, стараться выделиться и стать лидером коллектива. Это может быть как встречи с друзьями, так и командировки или спорт.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Неделя пройдет в привычном темпе с прогнозированными успехами. Вы загружены работой и ежедневно выполняете ряд дел, словно на автопилоте. Звезды не советуют что-то менять в карьере. Достаточно серьезно будут стоять вопросы здоровья и отдыха.

Стрелец (23.11 - 21.12)

К концу недели Стрельцы смогут открыть в себе потенциал и подняться на ступень выше в вопросах духовного развития. Неделя полна сюрпризов и приятных открытий. Вы сможете найти для себя надежного партнера по работе, заручитесь поддержкой друзей, решите вопросы с недвижимостью.

Козерог (22.12 - 20.01)

Неделя пройдет для Козерогов гармонично, если вы проявите умеренность во всех аспектах вашей жизни. Это касается умения тратить деньги и распоряжаться своими возможностями. Контролируйте, сколько тепла вы отдаете и сколько получаете взамен, все должно быть уравновешено.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе вы будете окружены атмосферой поддержки и заботы. В первой половине недели вероятны ситуации, которые расширят ваш менталитет и изменят взгляд на решение многих вопросов. Неделя связана с командировками и поездками, передачей ваших знаний, установлением гармоничных взаимоотношений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы начнут эту неделю на больших скоростях в деловых вопросах: это активные рабочие моменты и партнерство, динамичные встречи и поездки. Вы можете заключить успешные договора и получить по ним прибыль уже в конце недели.