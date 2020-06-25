Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела радикала Сергея Стерненко, которого подозревают в убийстве человека. Доступ к материалам предоставлен стороне защиты.

Об этом Стерненко 25 июня сообщил в Facebook.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!... Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко.

Также он опубликовал фото сообщения о завершении расследования. Согласно документу, с 25 июня в рабочие дни сторона защиты может ознакомиться с материалами дела.

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Речь о событиях, которые происходили еще в 2018. Тогда Стерненко догнал Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

Также "Страна" сообщала, что 15 июня суд избрал меру пресечения Стерненко в виде домашнего ареста по адресу прописки в Одессе, но на следующий день сменил его на киевский.