Питбультерьер по имени Тора, которого ранее выставили выставили на торг на аукционе, забрала себе заместитель министра юстиции Валерия Коломиец. Она уже ищет собаке кинологическую службу, которая займется ее перевоспитанием.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в четверг, 25 июня.

"Спасибо всем за поздравления! Знакомьтесь, а вот и моя Тора. Всех очень волновала судьба собачки, которую Минюст продавал с торгов во исполнение решения суда", - написала Коломиец.

Она добавила, что суд принял решение забрать Тору у владельцев, поскольку эта сложная и сильная порода, которая требует воспитания, времени, ответственности.

"Покусанные соседи и другие животные, страх людей, которые живут рядом с хозяевами Торы, показывает, что такого воспитания она не имела, не имеет и иметь не будет", - добавила Коломиец.



Чиновница говорит, что это был пятый аукцион, на котором выставляли Тору с конца 2019 года, и единственный, на котором были заявлены претенденты на ее покупку.



"Действительно, я приняла участие в аукционе, потому что была уверена, что судьба Торы или проблемы людей, которые с ней вынуждены проживать на одной улице, перестанет всех интересовать уже на следующий день". - написала она.



По ее словам, собаке ищут кинологическую службу, которая займется ее перевоспитанием и "образованием".



"Она научится быть послушной и больше не будет представлять опасности для общества. Наоборот, еще и на работу ее устроим. Обещаю регулярно отчитываться о судьбе Торы и ее успехах на пути исправления!" - написала Коломиец.





Напомним, ранее глава Минюста Денис Малюска принял участие в аукционе, на котором предлагали питбуля Тору, однако заявил, что ему не хватило денег для ее приобретения. Собаку выставили на аукцион Openmarket CETAM после изъятия ее у хозяев за то, что она покусала перехожих.

После этого мы сообщали, что 22 мая питбуля продали. Начальная цена лота была 112 грн 50 копеек, а купили собаку за 11 249 грн 99 копеек.