В президентской партии "Слуга народа" принесли извинения за слова депутата Галины Третьяковой, которая заявила, что в бедных семьях рождаются дети "очень низкого качества".

Об этом заявила депутат "СН" Елена Мошенец в эфире канала "Украина 24".

По мнению нардепа, глава комитета Верховной Рады по соцполитике Третьякова "имела в виду детей с низким уровнем образования".

"Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос [об увольнении Третьяковой с поста главы комитета социальной политики] будет решаться на фракции. Должны быть извинения и пояснения этой формулировки", — сказала она.

Напомним, вчера в сеть попало очередное скандальное видео, на котором Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. Подробнее об этом скандале можно прочитать в нашем материале.

Также мы писали, что в феврале депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.