Показатель активных больных коронавирусом в Украине, который еще 23 июня был на уровне 48 на 100 тыс. населения, достиг отметки в 50 человек на 100 тысяч.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Когда мы определялись с этим критерием, мы уже находились в условиях адаптивного карантина. Уже работала наша стратегия сдерживания, которую мы выбрали. Показатель активных больных в Украине тогда составлял около 37 на 100 тыс. населения, на сегодняшний день он составляет около 50. И это все произошло буквально за 10 дней. Мы прошли путь от 37 до 50..." - сказал Максим Степанов.

И несмотря на то, что по этому показателю Украина сама внесла себя в список стран "красной зоны", которые опасно посещать из-за активного распространения коронавируса, страны Евросоюза с решением по поводу въезда украинцев еще не определились.

"Начиная с 15 июня принято решение об отмене ограничений пересечения границы внутри ЕС, сейчас они определяются, по каким критериям они дальше будут действовать", - сказал Степанов.

Также министр напомнил, что вся информация о въезде украинцев в страны ЕС доступна на сайте Министерства иностранных дел, и она будет обновляться.

Степанов о количестве активных больных коронавирусом - с 11:20

Напомним, по состоянию на 25 июня число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 40 008 человек, прирост за сутки - 994.