В "Укрзализныци" снова начали продавать билеты в Славянск (Донецкая обл.) и возобновили на этой станции остановку поездов дальнего и пригородного сообщения.

Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба УЗ.

В компании отметили, что это стало возможным благодаря решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

В данный момент возобновлено остановку на станции "Славянск" поездов дальнего сообщения №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №712/711 Киев-Константиновка и №126/125 Киев-Константиновка.

Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда №6018 Фенольная – Лиман, №6225 Святогорск-Краматорск, №6002 Славянск – Святогорск, № 6208 Славянск – Курдюмовка, №6231 Святогорск – Скотоватая, №6244 Скотоватая – Близнюки, №6251 Близнюки – Скотоватая, №6072 Скотоватая – Славянск, №6004 Константиновка – Святогорск, №6249 Лиман – Фенольная, №6219 Лиман – Близнюки.

Напомним, в начале июня Славянск оказался эпицентром вспышки коронавируса на Донбассе. Сначала сообщалось о 7 случаях, потом о 19. Далее прирост заболевших происходил ежедневно. 11 июня количество заболевших достигло 21 за сутки.

"Страна" подробно разбиралась почему Славянск, родной город министра Степанова, охватила коронавирусная инфекция.

Как сообщалось, "Укрзализныця" на лето запустит дополнительный поезд "Интерсити" Киев-Одесса. Также мы писали, что "Укрзализныця" отменила поезда из-за наводнения на Прикарпатье.