В Харькове в среду, 24 июня, вечером во время игры в футбол на тренировочном поле возле стадиона "Металлист" гражданину Ирака стало плохо, в результате он умер.

Об сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"...Следственным Слободского отдела полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть" и назначена экспертиза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место проишествия сразу прибыли медики, но спасти 29-летнему мужчину не удалось. Тело умершего направлено в морг.

Cтоит отметить, что на данную ситуацию отреагировал в Facebook меценат Юрий Сапронов. По его словам, у работников скорой помощи не было дефибриллятора.

"Парню стало плохо с сердцем. Молодому парню, иностранцу. Он потерял сознание. Вызвали скорую помощь. Приехала 203-я бригада, 2-я подстанция. Дефибриллятора в скорой не оказалось. Парень без сознания. Потом, через 20 минут, приехала 101-я бригада скорой, 1-я подстанция. Бросились реанимировать. Дефибриллятор тоже не работает. 40 минут качали вручную. 25-летний юноша из Ирака умер. В 22.45 констатировали смерть.

Не от коронавируса. От нашей неуклюжести, отсутствия у врачей элементарного обязательного оборудования и лекарств для оказания медицинской помощи", – написал Сапронов.

Он обратился к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру с призывом уволить руководителя "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Виктора Забашту.

Отмечается, что Забашта в комментарии агенству "Интерфакс-Украина" информацию об отсутствии дефибриллятора опроверг.

"У всех бригад есть дефибрилляторы, они исправны. В этом случае дефибриллятор не использовался по медицинским показаниям. У больного была асистолия. Это противопоказание для проведение дефибрилляции", - сказал он.

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Фото: Telegram/ Харьков Сейчас

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