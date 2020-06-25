Кинотеатры в Киеве и других городах, которые приостановили работу еще в середине марта в связи с карантином, откроются 2 июля.

Об этом "Стране" сообщил совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.

По его словам, вчера состоялась встреча представителей кинотеатров с чиновниками.

"На этой встрече была директор нашей компании, она ведет общение с госорганами. Нам подтвердили открытие 2 июля. Сказали, что внесут изменения в постановление Кабмина №392. И на днях обещают документ с требованиями, условиями, ограничениями", - сказал "Стране" Деркач.

Он уточнил, что постановлением Кабмина №500 кинотеатры исключили из списка запрещенных к открытию объектов. Теперь открытие/ закрытие кинотеатров регулируется местными органами власти в зависимости от ситуации.

"Поэтому сейчас есть возможность открываться в Киеве, Харькове, Сумах. Может быть, ко 2 июля будут изменения по Львову и Одессе. Но пока что там открытие кинотеатров запрещено", - добавил Деркач.

Напомним, что с 24 июня в Киеве разрешили работать залам ресторанов, кинотеатрам и развлечениям в ТРЦ.

Также мы писали, что после ослабления карантина Киев сразу же пополнил список проблемных коронавирусных регионов Украины.